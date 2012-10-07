Дочери Ромы Жукова исполнилось бы 6 лет

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7 октября 2012, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Семья музыканта Ромы Жукова по-прежнему тяжело переживает трагическую смерть дочки Лизы, которой исполнилось бы шесть лет. В семье подрастает малышка, которая родилась в те трагические дни.

Виктория родилась всего через три дня после смерти Лизы.

Жуков поражается — девочка как две капли воды похожа на умершую дочь. А на ее голове в том месте, где Лизу ударили качели, не срастаются кости, пишет ntv.ru.



«У нее два родничка. Один — прямо на том месте, где Лизу ударило», рассказывает он.



На могиле Лизы — дорогой памятник с надписью «Лисенок, ты — наш ангел навсегда!». Последний подарок родителей.



