Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Дочери Ромы Жукова исполнилось бы 6 лет

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Семья музыканта Ромы Жукова по-прежнему тяжело переживает трагическую смерть дочки Лизы, которой исполнилось бы шесть лет. В семье подрастает малышка, которая родилась в те трагические дни.

 Виктория родилась всего через три дня после смерти Лизы.
Жуков поражается — девочка как две капли воды похожа на умершую дочь. А на ее голове в том месте, где Лизу ударили качели, не срастаются кости, пишет ntv.ru.

«У нее два родничка. Один — прямо на том месте, где Лизу ударило», рассказывает он.

На могиле Лизы — дорогой памятник с надписью «Лисенок, ты — наш ангел навсегда!». Последний подарок родителей.

НС

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти…

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом…

//новости ан

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан