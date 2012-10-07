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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Госдеп США снова призвал найти и наказать убийц Анны Политковской

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Госдепартамент США в очередной раз призвал власти России найти и наказать причастных к убийству Анны Политковской. Новое заявление сделано в шестую годовщину смерти известной журналистки.

 "Шесть лет назад 7 октября журналистка Анна Политковская была застрелена в своем доме. С ее смертью российский народ лишился храброго голоса правды. Сегодня мы вспоминаем о наследии Анны как журналиста и защитника человеческого достоинства. Справедливость восторжествует только тогда, когда все причастные к ее гибели будут найдены и наказаны", - говорится в заявлении представителя Госдепа Виктории Нуланд, сообщает rbc.ru.
"Мы продолжим обращать внимания общественности на этот случай, а также на убийство гражданина США Пола Хлебникова, застреленного в Москве восемь лет назад. Журналисты во всем мире, которые выступают против притеснений и в защиту основных прав человека для своих сограждан, должны быть защищены", - подытожила В.Нуланд.

Напомним, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Это убийство до сих пор не раскрыто.
В Москве, в Новопушкинском сквере, сегодня пройдет акция в память о А.Политковской. Пикет с числом участников, не превышающим 200 человек, состоится с 14:00 до 16:00.

НС

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