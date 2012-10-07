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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Владимир Путин отпразднует юбилей в Петербурге

, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Президенту России Владимиру Путину сегодня исполняется 60 лет. Он работает на высших государственных постах уже более 13 лет, и это его третий юбилей на посту президента России.

 Президент РФ Владимир Путин отметит свой 60-летний юбилей в Санкт-Петербурге в узком семейном кругу, «камерно».
Путин всегда проводит день рождения либо с семьей и давними друзьями в родном городе, либо за работой. Например, в день своего 50-летия в 2002 году, он был в Кишинёве на саммите СНГ. А 55 день рождения Путин встретил в Таджикистане, где проходила встреча глав государств ЕврАзЭС. В этот же день он вернулся в Москву и торжественно отметил 55-летний юбилей, собрав гостей вечером в Кремле. Это было связано с тем, что в 2007 году подходил к концу срок его президентских полномочий.

НС

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