МВД предупредило фанатов «Анжи» о возможных несогласованных акциях

//Общество

7 октября 2012, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]

Подмосковная полиция призывает всех болельщиков к организованности и порядку в преддверии матча между командами «Динамо» (Москва) и «Анжи» (Махачкала), который состоится сегодня на стадионе «Арена Химки».

«Учитывая то обстоятельство, что вокруг болельщиков ФК «Анжи» создана неблагоприятная обстановка на территории московского региона в отношении них, высока вероятность совершения правонарушений. Руководство подмосковной полиции призывает всех болельщиков к организованности и порядку», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.



Там отметили, что любые несанкционированные мероприятия могут спровоцировать массовые беспорядки, что может привести к непредсказуемым последствиям.

«Подмосковная полиция принимает все необходимые меры профилактического характера, направленные на предупреждение недопущения правонарушений. В этой связи любые неправомерные действия будут пресекаться самым решительным образом», - сказал сотрудник пресс-службы, сообщает gazeta.ru.



