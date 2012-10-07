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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

МВД предупредило фанатов «Анжи» о возможных несогласованных акциях

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]

Подмосковная полиция призывает всех болельщиков к организованности и порядку в преддверии матча между командами «Динамо» (Москва) и «Анжи» (Махачкала), который состоится сегодня на стадионе «Арена Химки».

 «Учитывая то обстоятельство, что вокруг болельщиков ФК «Анжи» создана неблагоприятная обстановка на территории московского региона в отношении них, высока вероятность совершения правонарушений. Руководство подмосковной полиции призывает всех болельщиков к организованности и порядку», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.


Там отметили, что любые несанкционированные мероприятия могут спровоцировать массовые беспорядки, что может привести к непредсказуемым последствиям.
«Подмосковная полиция принимает все необходимые меры профилактического характера, направленные на предупреждение недопущения правонарушений. В этой связи любые неправомерные действия будут пресекаться самым решительным образом», - сказал сотрудник пресс-службы, сообщает gazeta.ru.

НС

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