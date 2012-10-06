На Северо-Кавказской железной дороге в субботу прошел парад

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6 октября 2012, 21:02 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Ростове-на-Дону в субботу впервые в России прошел парад железнодорожной техники в честь 175-летия железных дорог РФ. Мероприятие провела СКЖД, филиал ОАО "РЖД".

"Такой парад проводится сегодня впервые в России. Это право доверили двум дорогам - СКЖД и Московской железной дороге. В параде задействована техника прошлого века из Северо-Кавказского музея железнодорожной техники, который расположен под открытым небом на станции Гниловская, и машины, эксплуатируемые сегодня", - рассказал журналистам начальник СКЖД Владимир Голоскоков.

Сотни зрителей, заполнившие перрон главного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону, увидели динамичное театрализованное действие с участием 25 единиц подвижного состава, а также певческих, танцевальных и цирковых коллективов.

Действующий руководитель СКЖД напомнил зрителям, что первым подвижным составом на железных дорогах России был паровоз английского производства мощностью 40 лошадиных сил, который мог везти лишь восемь вагонов с 300 пассажирами.

"Сегодня наши поезда везут до 24 вагонов и минимум 800 человек в каждом поезде, а пригородный подвижной состав - до 1 тысячи пассажиров. Недавно закончились испытания электровоза под названием "Гранит", который способен везти до 10 тысяч тонн грузов. Это серьезное достижение российской науки и техники", - сказал Голоскоков, передает РИА Новости.