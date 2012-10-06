Бастующие в Эстонии врачи отказали в приеме 5 тысячам пациентов

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6 октября 2012, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Эстонии в субботу продолжают забастовку медработники. Они требуют повысить зарплаты врачей на 20%, а медсестер и младшего медперсонала - примерно на 40%, за время акции с начала октября отказали в приеме 5 тысячам пациентов.

При этом некоторые из больных ждали своей очереди несколько месяцев.

В понедельник 1 октября было приостановлено амбулаторное лечение в больницах Таллина и второго по величине города страны Тарту. Предполагается, что с 8 октября к забастовке присоединятся врачи плановой амбулаторной медицинской помощи Пярнуской больницы, Вильяндиской больницы, больниц в Нарве и Курессааре, передает РИА Новости.

Министр социальных дел Эстонии Ханно Певкур предложил разрешить пациентам, которые в результате забастовки не смогут попасть на прием, обращаться за помощью в другие медучреждения.

Союз врачей Эстонии, Профсоюз работников здравоохранения и Союз больниц Эстонии договорились, что во время забастовки продолжат вести прием врачи в онкологических и гематологических поликлиниках (врачи, ведущие химиотерапию и радиологическое лечение, а также гематологи). Во время забастовки продолжают работу и окулисты.

В период забастовки работают кабинеты обезболивания в отделениях анестезиологии в поликлинике, продолжаются предоперационные консультации врачей-анестезиологов. Также работают скорая помощь и отделения неотложной помощи, медпомощь оказывается детям до 18 лет, беременным женщинам и онкологическим больным.