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6 октября 2012, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Охотском море вскоре во время глубоководного исследования затонувшей в декабре минушего года буровой платформы "Кольская" на ее корпусе будет установлена памятная доска, посвященная погибшим членам экипажа.

"В предстоящей экспедиции участникам предстоит выполнить глубоководные работы по обследованию затонувшей платформы, и установить на корпусе платформы "Кольская" памятную доску", — рассказали в пресс-службе принимающей участие в исследовании компании ООО "Фертоинг", передают Вести.

10 октября из порта Кайган к затонувшей платформе отправятся инженеры, следователи, журналисты и родственники погибших членов экипажа. Они проследуют к "Кольской" на судне специального назначения "Кендрик".

"АН" писали, что буровая платформа "Кольская", на которой находились 67 человек, затонула 18 декабря минувшего года во время буксировки в Охотском море. Спасти удалось 14 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".