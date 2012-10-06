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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Землян ждет красочный звездопад Дракониад: готовим 30 желаний в час

, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

С воскресенья в течение четырех дней жители земли могут загадывать самые дерзкие желания: появился редкий шанс. В ближайшие несколько дней нашу планету ожидает одно из самых ярких и зрелищных небесных явлений - звездный дождь.

Метеоры прилетят к нам из созвездия Дракона, благодаря чему звездопад и получил свое название — Дракониды. Он считается одним из самых кратковременных, передает телеканал "Россия 24".

При хорошей погоде увидеть стремительный поток будет легко, для этого не понадобится даже специальное оборудование. Сами звезды имеют необычный красноватый оттенок. Каждый час по небосклону будут проноситься до 30 метеоров.

ЛБ

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