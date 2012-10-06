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6 октября 2012, 18:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта gibdd.ru

Постепенно московские водители приучатся правильно парковаться, однако не стоит ждать быстрых результатов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Ликсутов добавил в эфире "Эха Москвы", что "Парконы", в зонах действия которых количество нарушений правил парковки снизилось на 20%, пока ездят только по центру города и все маршруты их движения опубликованы на сайте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.