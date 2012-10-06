В Москве из-за холодов раньше начинается отопительный сезон

Как сообщили в столичном департаменте топливно-энергетического хозяйства, с 9:00 субботы отапливаться стали детсады, школы, больницы и поликлиники, а также многоквартирные жилые дома.
Пуск тепла в Москве по существующему регламенту начинается при условии, когда среднесуточная температура воздуха в городе в течении пяти дней подряд ниже плюс 8 градусов.
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