В Москве из-за холодов раньше начинается отопительный сезон

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6 октября 2012, 18:20 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта xakac.info

Как сообщили в столичном департаменте топливно-энергетического хозяйства, с 9:00 субботы отапливаться стали детсады, школы, больницы и поликлиники, а также многоквартирные жилые дома.



Пуск тепла в Москве по существующему регламенту начинается при условии, когда среднесуточная температура воздуха в городе в течении пяти дней подряд ниже плюс 8 градусов.