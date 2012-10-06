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6 октября 2012, 18:12 [ «Аргументы Недели. Сочи» ]

Кадр Первого канала.

К решению задач сочинской Олимпиады подключилась российская наука. Результат - идеальный лёд в условиях субтропиков благодаря уникальным добавкам, которые меняют состав и свойства покрытия катка.

Первые испытания в боевых условиях этот материал пройдёт уже на днях. Ледовый дворец "Айсберг", оборудованный по этой технологии, примет соревнования всероссийского уровня.

Первые фигуристы уже соревнуются в Ледовом дворце "Айсберг". Они приехали в Сочи со всей страны на Кубок Федерации. Здесь российские спортсмены могут раньше остальных изучить "домашнюю" арену. Говорят, к выступлению в родных стенах нужно готовиться гораздо тщательнее.

В Олимпийском парке на Черноморском побережье впервые проходят соревнования. Для строителей это практически экзамен. Они проверяют готовность стадиона. Больше всего вопросов к качеству льда.



Поле заливали и замораживали десятки раз. За несколько суток рабочие уложили что-то вроде многослойного ледового пирога. Его начинку на молекулярном уровне специально для Сочи разработали российские доктора наук.

"Наука разработала специальные добавки, чтобы было хорошее скольжение, хорошее торможение, хороший прокат, чтобы лeд не кололся. Чем лучше лед, тем больше возможностей для проявления творчества у фигуристов", - считает замдиректора дирекции по эксплуатации объектов ГК "Олимпстрой" Исаак Валицкий.

Кроме фигуристов во дворце будут выступать и конькобежцы. Здесь пройдут соревнования по шорт-треку. А это - совсем другой лед и климат. За него отвечают "умные" холодильные системы. За температурными датчиками следит компьютер, который создает нужную атмосферу.

На трибунах для зрителей - примерно +22 градуса. Фигуристам на поле настраивают +14-16, а конькобежцам - прохладнее еще на пару градусов. На этих соревнованиях будут оценивать не только спортсменов. По работе всех систем и служб выскажутся сами фигуристы, а также их наставники.

В Сочи стартует насыщенный спортивный сезон. В этом и следующем году тестовые соревнования - чемпионаты Европы, Кубки мира - пройдут на всех объектах. После чего там начнут готовиться уже к самой зимней Олимпиаде-2014.