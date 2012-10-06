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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Националисты намерены зарегистрироваться в Минюсте

, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Национально-демократическая партия, которая сегодня проводит в Москве учредительный съезд, рассчитывает на следующей неделе подать документы в Министерство юстиции РФ для регистрации.

 Об этом сообщил один из лидеров националистов Владимир Тор.
Основой для Национально-демократической партии стали две организации: Русское общественное движение, существующее с 2004 года, и Русский гражданский союз, созданный в 2010 году.
Тор сообщил, что на съезде утвержден устав партии
"(Согласно уставу) высшим органом партии является съезд. Съезд избирает центральный комитет (ЦК), который имеет полномочия высшего политического органа на период между съездом, и избирает ревизионно-контрольную комиссию", - сказал он.


По его словам, в ЦК входят 11 человек. Кроме того, на съезде был создан совет партии, который будет заниматься выработкой стратегии, программ и информационной политики.

НС

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