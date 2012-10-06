Жительница Омска сбежала от кредиторов на тот свет. ВИДЕО

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6 октября 2012, 17:20 [ «Аргументы Недели. Омск» ]

Фото с сайта diplommagazine.ru

Жительница Омска, юрист по образованию, инсценировала собственную смерть чтобы не платить ипотеку. Авантюра теперь рискует растянуться на 6 лет за решеткой. И квартиру, ради которой она затевалась, могут конфисковать, если нечем будет рассчитаться со страховой компанией.

Ради трехкомнатной квартиры Мария не побоялась два года назад назваться мертвой.

"Изготовила поддельную справку о своей смерти, на основании которой органами ЗАГС впоследствии было выдано подлинное свидетельство о ее смерти", - рассказывает заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Омской области Павел Иванов, передает Первый канал.

Это страховой компании ее мнимая смерть покажется внезапной, а Мария готовилась: подписала договор, согласно которому страховщики должны были погасить за нее долг по ипотеке, до последней копейки, и выплатить моральную компенсацию брату, который по всем законам жанра со слезами на глазах и документами в руках появился на пороге офиса.

"Сумма была нами выплачена, порядка 599 тысяч. Соответственно мы будем предъявлять гражданский иск, где она должна будет возместить нам", - сказал специалист отдела защиты экономических ресурсов страховой компании Вадим Семенов.

А вскрылась эта история случайно, когда к Марии пришли с обыском - расследовали дело о фальшивых медкнижках. И между печатями и бланками нашли копию свидетельства о смерти. Мария свои махинации объясняет просто: когда потеряла работу, не смогла оплачивать ипотеку.