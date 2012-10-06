На Мичуринском полосы общественного транспорта откроют для всех. ВИДЕО

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6 октября 2012, 16:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр Вести.

В ближайшее время полосы для общественного транспорта на Мичуринском проспекте столицы будут открыты для всех. Осложнения транспортной ситуации на данном участке при строительстве метро возникли из-за ошибок проектировщиков и транспортников.

Об этом в субботу заявил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, отметив, что необходимо было более детально проработать схему организации движения на период строительных работ.

Также на Мичуринском проспекте будет скорректирована работа светофоров, передает "Вести ФМ". По словам Марата Хуснуллина, если эти меры не позволят решить проблему, будут организованы дублирующие проезды на период строительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал в кратчайшие сроки улучшить дорожную ситуацию на этом участке, которая в последние дни сильно осложнилась в связи со строительством станции метрополитена.