Кадыров запретил в Чечне стрелять на свадьбах

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6 октября 2012, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Чеченские власти категорически запрещают устраивать стрельбу на свадьбах или похищать невест, заявил в интервью программе «Вести» глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"Да, у нас раньше стреляли. Это происходило во время передвижения свадебных колонн. Мы категорически запретили стрелять, теперь исключительно редко бывает, чтобы нарушили данное правило", - сказал Р. Кадыров.

В старые времена, как он рассказал, выстрел сигнализировал, что везут невесту. Теперь это можно сделать по мобильнику или послать СМС.

Также были запрещены и похищения невест. «Теперь за последние полтора-два года у нас нет ни одного подобного факта», отметил лава Чеченской республики.



