День Учителя в Москве: 30 тыс. педагогов участвуют в городских гуляниях. ВИДЕО

//Общество

6 октября 2012, 15:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

liveinternet.ru

В Москве более 30 тысяч столичных учителей примут участие в городских гуляниях в парке Горького в честь своего профессионального праздника. В пятницу с 14:00 до 20:00 часов в центральном парке культуры и отдыха будут одновременно работать 7 площадок.

Все развлечения для учителей будут бесплатны: прокат велосипедов, лодок и катамаранов, катание на карусели, игра в настольный теннис, участие в мастер-классах. Об этом сообщил департамент образования Москвы накануне.

В парке откроется фотоателье в стиле ретро, где каждый желающий сможет на время поменять привычный образ и сфотографироваться на память. У учителей будет возможность послушать записи Леонида Утесова и Майи Кристалинской, Анны Герман и Марка Бернеса или посетить DJ-Cafe, где выступят модные ди-джеи. После танцев на музыкальной площадке в кулинарном "Театре вкуса" можно будет поучаствовать в приготовлении карамельных яблочек и блинчиков. Сегодня уроки по плетению венков из живых цветов пройдут в режиме нон-стоп. Представления уличных театров, в том числе знаменитых "Огненных людей", пройдут на центральной аллее парка. А вечером гостей праздника ждет феерическое финальное действо с элементами фейерверка и цирка, а центральный фонтан парка Горького превратится в огромный водный экран.

Стать гостем празднования Дня учителя в парке Горького учителям можно, взяв справку в отделе кадров о работе в образовательном учреждении или об учебе в педагогическом колледже или вузе или распечатав пригласительный билет с персональным QR-кодом на сайте Московского Центра Качества Образования.



В этом году День учителя в Москве - особенный, так как преподаватель русского языка и литературы московской школы 1479 Вита Кириченко стала победителем конкурса "Учитель года—2012". Таким образом, финал конкурса в следующем году пройдет в столице.

ВИДЕО Департамента образования г. Москвы.