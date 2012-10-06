Москвичи легко могут облагородить свои подъезды по спецпропрамме

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6 октября 2012, 15:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

В Москве в рамках городской целевой программы капремонта в подъездах многоквартирных домов меняют электропроводку, вставляют пластиковые окна, строят пандусы. Особенно москвичи довольны замене старых лифтов на современные, управляемые микроэлектроникой, бесшумные подъемники.

Ради этого жители готовы несколько месяцев терпеть неудобства.

Шум в подъезде на улице Болотниковской уже давно перестал раздражать обитателей этого дома. Хотя терпеть неудобства приходится вот уже больше 2-х месяцев, но люди с пониманием относятся к ремонтным работам, ведь потерпеть остается совсем немного. Буквально к ноябрю, а может, чуть раньше, в их подъезде начнут работать вот такие красавцы - тихие, бесшумные, с огромными зеркалами и антивандальными кнопками. Их дом попал в программу по замене старых подъемных машин, которые отработали более 25 лет, на новые, разработанные в России специально для наших условий и нашими специалистами.

Все управление на микроэлектронике. Внутри кабины клавиатура настроена и на слабовидящих людей, для большей безопасности лифт оборудован системой фотоэлементов. В прошлом году было отремонтировано около 4000 лифтов, и город потратил на это 6 млрд руб. А в этом году планируют отремонтировать еще 5500 лифтов, потратят уже 9 млрд.

"Они адаптированы для инвалидов, они энергоэффективны, они безопасны. Это основные критерии нового технического регламента, которые учитываются в новых лифтах", - рассказала ТВЦ пресс-секретарь Департамента капремонта Москвы Татьяна Блинова.

Вместе с заменой лифтов ремонтируются и подъезды, строятся пандусы. Но все заявки разом не одолеть, поэтому при замене лифтов и ремонте подъездов есть еще очереди на выполнение работ.

"Мы как управляющая компания проводим обследования домов, которые, по нашему мнению и по обращению жителей, находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы представляем списки в управу района, в инженерную службу района. И они формируют титульные списки для включения домов в программу", - говорит исполнительный директор управляющей компании Геннадий Коровин.

Как говорят чиновники, попасть в программу совсем не сложно, главное направить соответствующее письмо в префектуру. Денег на эти цели город не жалеет.