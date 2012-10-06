Смольный разрабатывает городскую систему видеофиксации нарушений ПДД

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6 октября 2012, 13:35 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Комитет по информатизации администрации Петербурга разрабатывает городскую систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В настоящее время решаются вопросы финансирования и технического обслуживания системы.

Также разрабатывается соответствующий проект соглашения между правительством Северной столицы и ГУ МВД по Петербургу и области. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте Законодательного Собрания ответе вице-губернатора Сергея Козырева на депутатский запрос единоросса Алексея Тимофеева.

Напомним, что народный избранник предложил Смольному оборудовать все городские перекрестки и выделенные полосы камерами слежения, а также по примеру Москвы выпустить на дороги специальные автомобили – «парконы», призванные следить за нарушением правил парковки. Депутат считает, что позволит снизить число нарушений ПДД.