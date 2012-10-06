Жилищникам дали срок устранить недоработки кровель до 10 октября

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6 октября 2012, 13:29 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

e-nkama.ru

Накануне в Центральном районе прошла очередная приемка выполнения работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов, не завершенных на момент заседания правительства Санкт-Петербурга (18.09.2012 г.).

Как сообщили в пресс-службе Жилищного комитета, комиссия в составе первого заместителя председателя Жилищного комитета В.Т. Гайдея, специалистов Комитета, представителей администрации Центрального района, ГКУ ЖА района, Управляющих компаний и подрядных организаций в присутствии журналистов проводила проверку по двум адресам: Некрасова ул., д. 1/38 и Басков пер., д. 13-15.

В ходе проверки были выявлены определенные недоработки, которые должны быть устранены в срок до 10 октября. Также члены комиссии и журналисты побывали в квартире жителя дома по Баскову переулку, д.13-15, где накануне произошли сильные протечки. Управляющей организации, обслуживающей дом, даны указания устранить причины протечек в срок до 10 октября 2012 г. Повторная проверка с фото-фиксацией состоится 10 октября 2012 г.