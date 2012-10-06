Первым замминистра финансов РФ назначена Татьяна Нестеренко

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6 октября 2012, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Первым заместителем министра финансов РФ назначена Татьяна Нестеренко, постановление размещено сегодня на сайте кабинета министров. Документ о назначении Нестеренко был подписан вчера, 5 октября.

До сих пор она была "простым" заместителем министра.

Татьяна Геннадьевна родилась 5 августа 1959, во Владивостоке. В 1981 г. окончила Хабаровский институт народного хозяйства. После окончания института работала экономистом, ревизором-инспектором, начальником инспекции по бюджету в финансовом отделе Анадырского райисполкома Чукотского автономного округа.

С 1989 г. возглавила финансовый отдел Чукотского окрисполкома, в 1991 году назначена заместителем главы администрации, начальником финансового управления администрации Чукотского автономного округа.

В декабре 1993 года была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ, где работала в Комитете по бюджету, налогам, банкам и финансам. Принимала активное участие в разработке Бюджетного кодекса РФ и ряда правовых документов бюджетного и налогового законодательства. Переизбрана в 1995 году.

В январе 1998 года назначена заместителем министра финансов РФ — начальником Главного управления Федерального казначейства.

С января 2005 года по 28 сентября 2007 года возглавляла Федеральное казначейство России.