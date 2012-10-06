Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Первым замминистра финансов РФ назначена Татьяна Нестеренко

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Первым заместителем министра финансов РФ назначена Татьяна Нестеренко, постановление размещено сегодня на сайте кабинета министров. Документ о назначении Нестеренко был подписан вчера, 5 октября.

До сих пор она была "простым" заместителем министра.

Татьяна Геннадьевна родилась 5 августа 1959, во Владивостоке. В 1981 г. окончила Хабаровский институт народного хозяйства. После окончания института работала экономистом, ревизором-инспектором, начальником инспекции по бюджету в финансовом отделе Анадырского райисполкома Чукотского автономного округа.

С 1989 г. возглавила финансовый отдел Чукотского окрисполкома, в 1991 году назначена заместителем главы администрации, начальником финансового управления администрации Чукотского автономного округа.

В декабре 1993 года была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ, где работала в Комитете по бюджету, налогам, банкам и финансам. Принимала активное участие в разработке Бюджетного кодекса РФ и ряда правовых документов бюджетного и налогового законодательства. Переизбрана в 1995 году.

В январе 1998 года назначена заместителем министра финансов РФ — начальником Главного управления Федерального казначейства.

С января 2005 года по 28 сентября 2007 года возглавляла Федеральное казначейство России.

 

НС

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей человечеству эпидемии. Соответствующий материал появился на страницах отечественных СМИ.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что девушке…

//новости ан

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержался в прямом эфире программы "Вечер" и сорвался на гостя - общественного деятеля Григория Амнуэля. Известно…

//новости ан