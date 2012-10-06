Губернатор поздравил петербургских учителей

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6 октября 2012, 13:15 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

gov.spb.ru

Накануне в БКЗ «Октябрьский» состоялся торжественный концерт, посвященный Дню учителя. Петербургских педагогов поздравили губернатор Георгий Полтавченко и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.



Георгий Полтавченко отметил, что петербургские учителя неоднократно подтверждали свое профессиональное мастерство. В конкурсе «Учитель года России» петербуржцы трижды завоевывали «Большого Хрустального пеликана» и трижды становились обладателями «Малого Хрустального пеликана». Губернатор поздравил учителя математики Физико-математического лицея № 239 Вадима Николаевича Соломина, который в конкурсе «Учитель года-2012» был удостоен «Малого Хрустального пеликана».



Георгий Полтавченко заверил учителей, что образование было и будет в числе приоритетов работы городского правительства. Средняя заработная плата учителей уже сопоставима сегодня со средней зарплатой по городу. К концу года она составит 32 тысячи 780 рублей. Пятая часть городского бюджета направляется на сферу образования. В этом году в Петербурге учеников приняли две новые школы, десять школ капитально отремонтированы. Из федерального бюджета город получил более полумиллиарда рублей на модернизацию системы образования.



Знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» Георгий Полтавченко наградил генерального директора детского центра «Балтийский берег» Надежду Зубрилову, начальника инспекции комитета по образованию Николая Пахомова, директора гимназии № 56 Майю Пильдес. Губернатор вручил сертификаты на получение премии Правительства Санкт-Петербурга 10 лучшим руководителям учреждений образования и 30 лучшим педагогам города.