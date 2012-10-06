Cуд признал законным приостановление лицензии ЧОПа Гудкова

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6 октября 2012, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Московский арбитражный суд в пятницу признал законным приостановление лицензии на охранную деятельность ЧОПа "Пантан", принадлежащего семье экс-депутата Госдумы от "Справедливой России" Геннадия Гудкова.

Руководство ЧОП оспаривало распоряжение Главного управления МВД по Москве от 25 мая о приостановлении действия лицензии до 22 июня. Представитель "Пантана" считает, что распоряжение было вынесено с многочисленными нарушениями законодательства. Представитель МВД в свою очередь заявил, что вначале действие лицензии было приостановлено, так как в ходе проверки ЧОП не предоставил сотрудникам МВД доступ к месту, где хранилось оружие.

В пятницу, 5 октября, на судебном заседании лично эсер Геннадий Гудков сообщил, что сотрудники полиции прибыли в ЧОП с внеплановой проверкой без соответствующего акта и без уведомления прокуратуры, а это противоречит закону. Позже в соответствии с распоряжение начальника ГУМВД было подписано распоряжение об изъятии оружия, которое "является основным средством производства предприятия", сообщает РАПСИ. По словам Гудкова, без оружия остались инкассаторы, которым оно необходимо для исполнения прямых служебных обязанностей. Политик утверждает, что "никакого препятствия к доступу к оружию не было". Геннадий Гудков связывает проверки в компании его семьи и лишение полномочий со своей оппозиционной деятельностью.



В прошлом месяце Гудков был лишен полномочий депутата Госдумы. Парламентарии посчитали, что он занимается бизнесом, а это противоречит статусу депутата.