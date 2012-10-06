В Хабаровске прошел автопробег: «Нет дорог — верните мне налог!».

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6 октября 2012, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Дальнего Востока выехали протестовать против плохих дорог. В Хабаровске прошел автопробег, который провела организация «Дорожный надзор». Более 30 автомобилей проехали по центральным улицам города Муравьева-Амурского.

На автомобилях были надписи: «На мои дороги без слез не взглянешь!», «Я не для того плачу налоги, чтобы ездить по плохим дорогам!».



«Мы ждали, что представители местных органов власти сегодня придут к нам для открытого разговора. Но поскольку они проигнорировали нашу акцию, мы в знак протеста против плохих дорог собрали строительные болты, которые вручим им в понедельник», сказал Павел Осипов, один из руководителей организации «Дорожный надзор», сообщает НТВ.



