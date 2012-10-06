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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Жириновский призвал упечь Удальцова в тюрьму

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что необходимо возбудить уголовное дело по фактам, изложенным в фильме "Анатомия протеста-2", а координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова посадить.

 По мнению Жириновского, факты, изложенные в фильме, "абсолютно соответствуют действительности".
"Удальцов уже давно должен быть арестован. Нужно возбудить уголовное дело и упечь его в тюрьму на долгие годы", - сказал Жириновский, сообщает  РИА Новости.
Кроме того, по его мнению, нужно задуматься о том, чтобы лишать депутатских мандатов не только тех парламентариев, которые занимаются бизнесом, но и тех, кто может готовить массовые акции беспорядков. Он сравнил их с революционерами-большевиками и отметил, что история повторяется, и сейчас, как и тогда, разного рода провокации "подпитываются" иностранным капиталом.
Жириновский призвал больше показывать такие факты, какие изложены в фильме.
"Этого мало, нужно каждый день показывать и привлекать к уголовной ответственности тех, кто чинит беспорядки в России при поддержке иностранных государств", - сказал Жириновский.
По его мнению, необходимо пресекать и наказывать иностранных бизнесменов, которые получают доходы в РФ и используют их для организаций беспорядков.

НС

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