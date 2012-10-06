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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Котенок обманутых дольщиков попросил Путина из космоса "достроить ему домик"

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта dp.ru
фото с сайта dp.ru

Обманутые дольщики «запустили в космос» котенка с обращением к президенту России. Запуск котенка на аэростате произошел в городе Кольчугино Владимирской области. За полетом следили при помощи спутниковой связи.

 Вот такой интересный способ привлечения внимания к своей проблеме придумали дольщики.  «Спустя два часа после запуска, «космический аппарат» достиг высоты в 36 километров, после чего приступил к снижению и уже через 1 час 14 минут котенок благополучно вернулся на землю. Посадка произошла на расстоянии 200 километров от точки запуска, рядом с городом Вязники Владимирской области», – сообщил координатор движения «Однодольщики»  Гульев.
Котенок летал с бейджиком, на котором было написано: «Уважаемый В.В. Путин. Помогите достроить мой домик. Движение «Однодольщики»».
Котенку сделали создающую искусственное давление барокамеру, а во время полета за неуправляемым «космическим аппаратом» дольщики следили при помощи спутниковой связи.
На территории России до сих пор насчитывается более 80 тысяч обманутых дольщиков, которые в течение долгого времени не могут получить квартиры.

НС

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