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6 октября 2012, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта dp.ru

Обманутые дольщики «запустили в космос» котенка с обращением к президенту России. Запуск котенка на аэростате произошел в городе Кольчугино Владимирской области. За полетом следили при помощи спутниковой связи.

Вот такой интересный способ привлечения внимания к своей проблеме придумали дольщики. «Спустя два часа после запуска, «космический аппарат» достиг высоты в 36 километров, после чего приступил к снижению и уже через 1 час 14 минут котенок благополучно вернулся на землю. Посадка произошла на расстоянии 200 километров от точки запуска, рядом с городом Вязники Владимирской области», – сообщил координатор движения «Однодольщики» Гульев.

Котенок летал с бейджиком, на котором было написано: «Уважаемый В.В. Путин. Помогите достроить мой домик. Движение «Однодольщики»».

Котенку сделали создающую искусственное давление барокамеру, а во время полета за неуправляемым «космическим аппаратом» дольщики следили при помощи спутниковой связи.

На территории России до сих пор насчитывается более 80 тысяч обманутых дольщиков, которые в течение долгого времени не могут получить квартиры.