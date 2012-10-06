Олег Блохин попал в больницу. Сказалось перенапряжение

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6 октября 2012, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Лучший игрок Европы 1975 года, прославленный советский футболист Олег Блохин вчера был госпитализирован с гипертоническим кризом. Экс-спортсмен проведет в больнице не менее недели.

В настоящее время Блохин возглавляет киевское "Динамо". Приступ болезни не позволит тренеру присутствовать на ближайшем матче своих подопечных, назначенном на 7 октября.



Президент киевского клуба Игорь Суркис заявил, что ухудшение состояния здоровья О.Блохина связано с физическим и эмоциональным перенапряжением. Всего двумя неделями ранее бывший игрок возглавил "Динамо" и, взявшись за переустройство команды, не выдержал нагрузки.



Олегу Блохину 59 лет. За киевское "Динамо" он выступал в течение почти 20 лет – с 1969 по 1988 годы. В 2003-2007 и 2011-2012 гг. экс-футболист тренировал национальную команду Украины.



