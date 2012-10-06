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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Здание главного штаба ВМФ в Москве займут армейские службы тыла

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Службы материально-технического обеспечения войск (ранее служба тыла) займут бывшее здание главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Большом Козловском переулке в Москве.

 Переезд служб уже начался, сообщает ria.ru. В кабинете, который раньше занимали главкомы ВМФ, будет теперь работать заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, курирующий службы материально-технического обеспечения армии.
Главный штаб ВМФ переехал из Москвы в Санкт-Петербург в здание Адмиралтейства летом этого года.

НС

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