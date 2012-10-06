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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Людей в Тикси доставят на вертолете

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

slipkn6t.ru
slipkn6t.ru

Четвертые сутки сотни человек не могут вернуться домой в Тикси из-за того, что местный аэропорт без предупреждения закрыли на ремонт. А добраться до Тикси можно только по воздуху.

Отрезанными от внешнего мира оказались все жители Булунского района. Туда теперь невозможно доставить ни продукты, ни лекарства.

Прямой рейс летает только раз в три недели. Билеты стоимостью в 30 тысяч покупали за полгода. А в аэропорту Внуково выяснили, что долгожданный самолет не полетит. Тикси с октября рейсы не принимает.

 Авиакомпания "Якутия" в понедельник, 8 октября, намерена перевезти в аэропорт Тикси пассажиров отмененных рейсов. Полеты будут осуществлять через поселок Усть-Куйга.

Планируется, что по маршруту Якутск - Усть-Куйга - Тикси полетят 40 человек, в том числе 11 пассажиров, которые должны были вылететь из Якутска в Тикси 4 октября, и семь пассажиров данного рейса от 8 октября.

В этот же день обратным маршрутом из Тикси в Якутск через Усть-Куйгу будут направлены 18 пассажиров рейса, который нужно было выполнить 4 октября, и семь человек, которые и собирались лететь 8-го числа. Также в Якутск вылетят 13 пассажиров рейса № 742 Тикси - Москва, который должен был быть выполнен 4 октября.

На помощь "Якутии" пришла авиакомпания "Полярные авиалинии", которая предоставит вертолет для доставки пассажиров по маршруту Усть-Куйга - Тикси - Усть-Куйга.

ИЧ

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