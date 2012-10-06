Многие москвичи недовольны Собяниным, но оппозиционера в мэры не хотят

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6 октября 2012, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

xakac.info

Большинство москвичей не довольны деятельностью мэра российской столицы Сергея Собяниным, но оппозиционера в градоначальники не хотят. По данным опроса, проведенного Левада-Центром, каждый второй москвич хочет видеть на месте Сергея Собянина нового человека.

Если бы выборы мэра Москвы состоялись в ближайшие выходные, то нынешний глава города получил бы на лишь 36% голосов. Но за абстрактного кандидата от объединённой оппозиции проголосовал бы 31% опрошенных.

Социологи «Левада-центра» задавали вопрос: «Какое впечатление создает у москвичей деятельность Собянина». 32% участников опроса сказали, что их впечатление о деятельности мэра хорошее, 44% — среднее и 19% назвали его плохим. 17% москвичей предпочли бы, чтобы мэр Москвы назначался президентом России по представлению Мосгордумы. 77% предпочли бы избирать мэра самостоятельно, 31% ответили, что хотели бы видеть Собянина на посту мэра еще раз, а 49% хотят видеть нового человека, передает радиостанция Business FM.

Сергей Собянин занял пост мэра Москвы осенью 2010 года после отставки Юрия Лужкова. Его полномочия истекают в 2015 году.