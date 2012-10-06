В Грозном в честь Дня города выступили Орнелла Мути и Жерар Депардье

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6 октября 2012, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

svobodanews.ru

В столице Чеченской республики в пятницу, 5 октября, отмечали День города. В Грозном состоялся большой концерт с участием звезд шоу-бизнеса. Глава Чечни Рамзан Кадыров, приветствуя участников праздника, сказал, что Грозный сегодня – один из самых красивых городов России.

На сцене, возведенной на берегу Сунжи, выступили группа «Серебро», Юлия Савичева, Диана Гурцкая, Сосо Павлиашвили, Крейг Дэвид, певец Араш, музыкант Стив Эдвардс, певица Ингрид, Соник, а также звезды российской эстрады Валерий Меладзе, Государственный ансамбль танца «Вайнах», заслуженная артистка РФ Макка Межиева и другие.



С праздником жителей ЧР поздравил представитель короля Иордании Абдаллы II.

«Я рад быть с вами сегодня. За короткий срок сделаны великие дела. Желаю чеченскому народу процветания и прогресса», - сказал он.



С праздником присутствующих поздравил актер Ж. Депардье. Он поблагодарил за приглашение посетить Грозный.

«Мне приятно побывать в вашей столице. С праздником вас всех. Всего вам самого наилучшего», - сказал легенда мирового кино.



«Я очень рада быть здесь с вами, чтобы отметить день рождения Грозного, - с такими словами к присутствующим обратилась известная итальянская актриса Орнелла Мути. - Меня встретили чудесные люди. С днем рождения, Грозный. Спасибо большое».



Со словами поздравления со сцены выступили известный российский актер Валерий Золотухин, который назвал Грозный чудом, и популярный актер театра и кино Сергей Шакуров.

«Меня здесь не было 40 лет. Это был совсем другой город. В 1972 году на экраны вышел фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», который снимался здесь. Это были несколько месяцев счастья, которые я никогда в жизни не забуду», - сказал Шакуров.



Популярный ведущий программы «Поле Чудес» Леонид Якубович вспоминал про встречу с первым Президентом ЧР Ахматом-Хаджи Кадыровым, сообщается на сайте главы и правительства Чечни.

В завершение концерта Рамзан Кадыров, который 5 октября отметил и свой день рождения, станцевал с актрисой Орнелло Мути зажигательную лезгинку.



Закончился праздничный концерт продолжительным фейерверком.