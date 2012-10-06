В Москве сегодня начнут включать отопление

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6 октября 2012, 08:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

viola.in.ua

В Москве сегодня начинается отопительный сезон. В субботу, 6 октября, в 9 утра коммунальщики пустят тепло на объекты социального назначения и в квартиры москвичей.

Отапливать начнут социальные учреждения: больницы, поликлиники, детские сады, школы. Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что к зиме подготовлены и 55 котельных и около 700 км тепломагистралей. Москвичи жаловались, что в столице давно похолодало, а коммунальные службы не включают тепло.

Напомним, отопительный сезон начинается с момента, когда в городе установится стабильная среднесуточная температура на уровне + 8 градусов.