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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Сегодня в столице пройдет акция против цензуры в Интернете

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве сегодня состоится акция против введения цензуры в Интернете и попыток закрытия YouTube и других популярных интернет–ресурсов.

В Общественной коалиции в защиту Москвы сообщили, что решение провести мероприятие в Центре современного искусства «Винзавод» было принято после того, как московские власти не согласовали проведение митинга на Пушкинской площади, а также отказались обсуждать альтернативные места его проведения.

Акция пройдет в форме открытой общественной дискуссии в галерее Марата и Юлии Гельман.

Слухи о закрытии YouTube появились после запрета антиисламского фильма «Невинность мусульман», размещенного на этом ресурсе. Суд в Москве 1 октября признал этот любительский фильм экстремистским, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры. 

Напомним, любительский фильм "Невинность мусульман" привел к волне протестов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также в ряде азиатских стран, население которых исповедует ислам. Разъяренные толпы людей атаковали посольства США в Йемене, Египте, Тунисе, Судане и Ливии, где погиб американский посол Кристофер Стивенс вместе с тремя другими сотрудниками дипмиссии США.

В России 10 лет действует федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности".  Общественные активисты обращались к президенту РФ Владимиру Путину с призывом не запрещать фильм "Невинность мусульман". Авторы обращения, среди которых политолог и галерист Марат Гельман, телеведущий Владимир Кара-Мурза, архитектор Евгений Асс попросили президента не закрывать ресурсы, на которых размещен этот любительский фильм.

В письме активистов говорится, что "Невинность мусульман" используется как повод к "разгулу насилия и популяризации невежества и религиозного фундаментализма" и повод для шантажа цивилизованного мира.

ИЧ

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