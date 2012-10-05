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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

В Берлине открылась уникальная выставка (ВИДЕО)

, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Вести.
Кадр Вести.

В Берлине открывается выставка под названием "Русские и немцы". Она поведает об истории отношений между Россией и Германией, начиная еще с племенных контактов восточных славян и готов и заканчивая послевоенным разделом Европы.

Уже 6 октября выставка в Новом музее откроет двери для всех желающих. Колоссальный негатив отдельных периодов в совместной истории русских и немцев заслоняет собой множество иных событий и явлений, делающих эту историю как минимум неоднозначной.

"Конечно, история XX века — это наша ответственность, но наша история много дольше. Это мы и хотим показать", - отмечает президент Берлинского фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер, передают Вести.

Вступая во второе тысячелетие совместной истории, русским и немцам совсем небесполезно оглянуться на первое.

ЛБ

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