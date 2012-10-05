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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Дмитрий Маликов поздравил с праздником свою первую учительницу

, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

nytvasc3.narod.ru
nytvasc3.narod.ru

Звезды российского шоу-бизнеса 5 октября поздравили своих учителей с Днем учителя. Известный музыкант Дмитрий Маликов подарил своей первой учительнице по музыке альбом «Панацея». Певец, пианист и композитор считает, что ей было приятно.

Во многих семьях кто-то из родственников работал учителем в школе. Телеведущая Анфиса Чехова похвалилась и поздравила: «Моя бабушка была преподавателем русского и литературы! Самая лучшая учительница из всех, кого я знаю!! Учителей от бога я сегодня поздравляю!». «Всех учителей с праздником!!! Одна из наиважнейших профессий — учитель. Отчасти мы коллеги...» — написал шоумен Вадим Галыгин, сообщает 7 Дней.

«Я помню, как звали моих учителей! Кто-то из них уже ушел от нас... Но память о них всегда в моем сердце. Спасибо за Вашу мудрость и терпение!» — поблагодарила учителей продюсер Анастасия Калманович.

Президент РФ Владимир Путин поздравил учителей: «Наша школа должна быть открыта для всего нового, должна идти в ногу со временем и при этом сохранять свое уникальное лицо, свои корни, те ценности, которые веками закладывались в обществе, должна не только учить, но и воспитывать человека и гражданина». 

В поздравлении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева  говорится: «Этот праздник отмечается в нашей стране в знак глубокого уважения к созидательному и подвижническому труду педагогов. Вы учите своих воспитанников ценить знания, самостоятельно мыслить, верить в себя, формируете их гражданские качества. Именно от учителей во многом зависит мировоззрение, система ценностей и, конечно, здоровье подрастающего поколения». 

ИЧ

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