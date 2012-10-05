Лискутов: в ТиНАО Москвы запустят 5 новых автобусных маршрутов

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5 октября 2012, 21:29 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства Москвы.

В российской столице с понедельника 8 октября для удобства жителей Троицкого и Новомосковского административных округов будут запущены пять новых автобусных маршрутов.

Об этом в пятницу сообщил на совещании по оперативным вопросам в правительстве города вице-мэр, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передала пресс-служба правительства Москвы.

Новые маршруты пройдут по следующим направлениям: пос. Киевский — Троицк, пос. Киевский — станция метро «Юго-Западная», станция метро «Юго-Западная» — Град Московский, Каменка — станция метро «Теплый Стан», Каменка — станция метро «Бульвар Дм. Донского». Перевозку по одному из них будет обеспечивать ГУП «Мосгортранс», по остальным — частные предприятия.