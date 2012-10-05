В пятницу вечером пробки почти парализовали Москву

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5 октября 2012, 21:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в пятницу вечером пробки образовались на большинстве улиц в центре столицы, на Бульварном и Садовом кольцах. По данным портала Yandex-Пробки, загруженность дорог достигает 9 баллов из 10.

После рабочего дня заторы были зафиксированы на Третьем транспортном кольце, возникли в районе Автозаводской улицы. Огромная пробка образовалась в районе Сущевского вала. Затруднения наблюдались на многих вылетных магистралях Москвы, в том числе Можайском и Минском шоссе, Новорижском, Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, шоссе Энтузиастов, Каширском шоссе.

На МКАД самое сложное движение на участке от Боровского шоссе до Минского. Крайне медленно ехали автомобилисты от Дмитровского шоссе до Ленинградки по внешней стороне, а по внутренней стороне — от Алтуфьевского шоссе до Ярославского, а также от шоссе Энтузиастов до Волгоградского проспекта.