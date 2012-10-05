Собянин потребовал решить проблему с заторами на Мичуринском

Мэр Москвы потребовал в кратчайшие сроки улучшить дорожную ситуацию на Мичуринском проспекте, осложненную строительством станции метро. В понедельник Собянину должны сообщить о том, как исправлена ситуация.
Градоначальник также потребовал наказать виновных в произошедшем.
"Движение и работы должны быть организованы таким образом, чтобы не создавать такого рода ситуации", - сказал Собянин на оперативном совещании, передала пресс-служба правительства Москвы.
Заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин уточнил, что дорожную ситуацию на проспекте осложнило строительство станции "Мичуринский проспект". Это явная ошибка организации движения. В частности, по его словам, будет пересмотрена работа светофоров, установлены информационные щиты.
Напомним, строительство метро на Мичуринском проспекте продлится почти три года.