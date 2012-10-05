Под Ярославлем в сельской школе преподают добротоведение и танцуют вальс

В селе Иваново Ярославской области есть школа с уникальной программой обучения. В учебном плане предусмотрены необычные уроки: добротоведение, отечествознание или даже старославянский.
Музыка, рисование и танцы преподаются во всех классах образовательного учреждения в полном объеме. Об этом рассказала МТРК "Мир".
Каждый год учителя устраивают для учеников осенний бал, где все танцуют классические танцы. Кроме того, каждое лето школа выезжает на раскопки, в ходе которых ученики поднимают останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.
Такая жизнь школы не осталась незамеченной. Детей на обучение сюда отправляют не только из России, но и из Казахстана и Украины.
"В 1998 году мы стали экспериментальной площадкой по курсу духовно-нравственного воспитания в сельской школе", - рассказал директор школы Владимир Мартышин.
Многие утверждают, что благодаря школе село живет и развивается. За последние годы на постоянное местожительство сюда переехало более 200 человек.