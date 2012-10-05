Под Ярославлем в сельской школе преподают добротоведение и танцуют вальс

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5 октября 2012, 20:49 [ «Аргументы Недели. Ярославль» ]

Кадр МГТРК "МИР"

В селе Иваново Ярославской области есть школа с уникальной программой обучения. В учебном плане предусмотрены необычные уроки: добротоведение, отечествознание или даже старославянский.

Музыка, рисование и танцы преподаются во всех классах образовательного учреждения в полном объеме. Об этом рассказала МТРК "Мир".

Каждый год учителя устраивают для учеников осенний бал, где все танцуют классические танцы. Кроме того, каждое лето школа выезжает на раскопки, в ходе которых ученики поднимают останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

Такая жизнь школы не осталась незамеченной. Детей на обучение сюда отправляют не только из России, но и из Казахстана и Украины.

"В 1998 году мы стали экспериментальной площадкой по курсу духовно-нравственного воспитания в сельской школе", - рассказал директор школы Владимир Мартышин.

Многие утверждают, что благодаря школе село живет и развивается. За последние годы на постоянное местожительство сюда переехало более 200 человек.