Спикер ГД РФ: В России официально появилось Историческое общество (ВИДЕО)

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5 октября 2012, 20:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

В России вновь официально появилось Историческое общество (РИО). О завершении процедуры регистрации сообщил в пятницу его председатель, спикер Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин.

"Совсем недавно завершились регистрационные процедуры. Российское историческое общество возрождено не только де-факто, но и де-юре", - заявил Нарышкин, выступая на сегодняшнем заседании президиума Совета РИО.

По его словам, уже в этом году будет проведено первое общее собрание, повесткой которого станет создание архива и библиотеки общества.

"Считаю, что и архив, и библиотека должны стать важным атрибутом общества, и предлагаю принять решение по этому вопросу", - цитирует ИТАР-ТАСС комментарий председателя РИО.