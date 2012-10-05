У памятника Ельцину в Екатеринбурге установлена круглосуточная охрана

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5 октября 2012, 19:49 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Фото с сайта mir24.tv

Президентский центр Бориса Ельцина установил у памятника первому президенту РФ в Екатеринбурге круглосуточную охрану. Исполнительный директор центра Александр Дроздов заявил, что организация заключила договор с вневедомственной охраной.

Кроме того, у монумента поставили камеры видеонаблюдения. Дроздов выразил огорчение в связи с тем, что никто не взял на себя ответственность за порчу памятника краской, передал "Маяк".



"АН" писали, что памятник Ельцину, открытый в 2011 году, был облит краской в ночь на 24 августа. Кроме того, вандалы сбили с постамента буквы. Отчистить скульптуру удалось только к октябрю - на это было потрачено почти 2,5 млн рублей.