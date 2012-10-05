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5 октября 2012, 19:25 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

Фото с сайта vesti.ru

На Урале возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ГКУП "Пермские авиалинии", подозреваемого в злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда законным интересам авиакомпании.

Дело возбуждено по ч.1 ст.201 УК РФ.

По версии следствия, в июле 2012 года подозреваемый, нарушая требования, установленные к оплате труда руководителей государственных предприятий, распорядился осуществить выплату себе вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности авиапредприятия, не согласовав данный вопрос с собственником имущества – агентством по управлению имуществом и правительством Пермского края.

"В результате использования злоумышленником своих полномочий вопреки законным интересам организации, а также в целях получения выгоды для себя причинён существенный вред правам и законным интересам государственного предприятия "Пермские авиалинии" в виде выплаченных денежных средств в размере свыше 7,5 миллионов рублей", - передала в пятницу пресс-служба СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.