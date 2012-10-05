Минпромторг мечтает, чтобы все дети ходили в школу в форме

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5 октября 2012, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство промышленности и торговли РФ намерено ввести для школьников обязательную форму.

Минпромторг по поручению правительства России разработал целый комплекс мер по поддержке легкой промышленности. Введение обязательной формы для учащихся заведений начального и среднего образования стало одним из пунктов списка антикризисных мер, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в российском правительстве.

Минпромторг предлагает: форма должна быть разных фасонов и цветов. Модели будут согласованы с пожеланиями родителей и соответствовать климатическим и культурно-этнологическим особенностям регионов.