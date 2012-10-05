Шувалов: штраф за пьяную езду должен ударить по семье нарушителя

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5 октября 2012, 18:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ВГТРК.

За вождение в нетрезвом виде будут штрафовать на стоимость среднего автомобиля и лишать прав на срок до трех лет. Об этом сообщил в пятницу первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов по итогам совещания по безопасности дорожного движения у премьера.

"Сумма эта должна быть настолько высокой, чтобы семья водителя чувствовала материальные неблагоприятные последствия, и сам водитель понимал, насколько для него и для его близких такой штраф будет являться тяжелой ношей. И за однократное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии предлагается ввести, помимо штрафа, лишение прав на вождение на определенный срок. Этот срок может варьироваться, сегодня называли срок до трех лет", - отметил вице-премьер, передал "Маяк".



"АН" писали, что сегодня премьер РФ Дмитрий Медведев заявил. что сам факт нахождения за рулём пьяного должен повлечь для него серьёзные последствия.