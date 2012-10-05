МЧС: Всероссийские тренировки по гражданской обороне станут ежегодными

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5 октября 2012, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото пресс-службы МЧС РФ.

В пятницу на совещании по подведению итогов Всероссийской тренировки, приуроченной к 80-летию Гражданской обороны, глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в дальнейшем такие масштабные тренировки планируется проводить ежегодно.

По оценке министра проведение этого мероприятия достигло поставленной цели.

"Результаты свидетельствуют о нашей готовности реагировать на различные аварии и катастрофы, в том числе при различных формах вооруженного воздействия на объекты экономики, на критически важные и социально значимые объекты, что позволяет обеспечить защиту населения и устойчивую среду обитания", - сказал Владимир Пучков, передала пресс-служба МЧС РФ.

"АН" писали, что в общей сложности в проведенной 4 октября тренировке были задействованы несколько миллионов человек.