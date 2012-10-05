Медведев: факт опьянения автоматически создаст последствия для нарушителя

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5 октября 2012, 17:17 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства РФ

Штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения могут вырасти до 50 тысяч рублей и стать дифференцированными, а уголовная ответственность, в случае гибели в ДТП с участием пьяного водителя двух и более людей,может возрасти до 15 лет лишения свободы.

Такое коллегиальное предложение правительства, Госдумы и общественных организаций озвучила председатель Комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая на совещании по безопасности дорожного движения у премьера Дмитрия Медведева.



Глава правительства заявил, что рост числа аварий со смертельным исходом зачастую связан именно с пьянством. По мнению премьера, алкогольное опьянение водителя должно быть условием, отягчающим уголовную и административную ответственность.



"Человек, который садится в состоянии опьянения за руль, да, он, наверное, не планирует, с правовой точки зрения, причинять кому-то вред. То есть у него нет умысла на совершение убийства. Но у него умысел есть на другое: на управление транспортом в состоянии опьянения - это-то он делает умышленно. Но тогда возникает вопрос о том, какое наказание он должен нести. Я сейчас ничего не предрешаю, есть целый набор предложений, которые уже находятся и в Государственной Думе, и в правительстве обсуждается. Но давайте подумаем о такой конструкции, при которой опьянение все-таки будет реальным условием, отягчающим ответственность. Как административную, так, естественно, и уголовную. То есть сам факт опьянения автоматически должен создавать весьма неприятные последствия для нарушителя", - заявил премьер передала пресс-служба правительства РФ.