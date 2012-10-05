Путин: Россия облегчит режим пребывания для граждан Таджикистана

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5 октября 2012, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото пресс-службы президента РФ

Россия планирует облегчить режим пребывания и работы в стране граждан Таджикистана. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в пятницу после переговоров с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в Душанбе.

По его словам, планируется увеличить время постановки на учет для граждан Таджикистана до 15 суток, а разрешение на работу выдавать на срок до 3 лет, передает пресс-служба Кремля. Президент РФ отметил, что такие меры будут благотворно влиять на состояние на рынке труда в нашей стране.



Путин напомнил, что в Российской Федерации в настоящее время работают 1 млн 300 тысяч граждан Таджикистана, а денежные переводы из России достигают 3 млрд долларов, то есть почти половину ВВП этой республики. По итогам переговоров был подписан Меморандум о намерениях по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере миграции.



Кроме того, Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с 60 летним юбилеем и подарил ему новейшую российскую снайперскую винтовку.

"АН" писали, что сегодня Путин и Рахмон договорились о российской военной базе на территории Таджикистана.