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5 октября 2012, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве чиновники порекомендовали жителям столицы посмотреть фильм "Анатомия протеста - 2". О том, что власти мегаполиса рекламируют "Анатомию протеста - 2", сообщил блогер Рустем Адагамов.

Он выложил скан рассылки от сайта префектуры Юго-восточного административного округа Москвы, в котором содержится призыв посмотреть данный фильм, показ которого телеканал НТВ анонсировал в пятницу, 5 октября.

На сайте префектуры ЮВАО действительно размещено сообщение: "Уважаемые жители ЮВАО города Москвы! Рекомендуем вам посмотреть новую серию, снятую по многочисленным просьбам, фильма "Анатомия протеста - 2". Трансляция состоится ...".

Комментарии, размещенные на сайте посетителями, сигнализируют, что жители округа не довольны.

Анонсируя "Анатомию протеста - 2", на НТВ подчеркнули, что фильм снят "по многочисленным просьбам", сообщает РБК. "Захват власти в Калининграде, теракты в Москве и что-нибудь к юбилею президента. Ближайшие планы и тайные переговоры оппозиции с зарубежными заказчиками российских протестов. Кто берет, сколько и за что?", - говорится в проморолике.

"АН" сообщали, что фильм "Анатомия протеста" рассказывал о том, что митинги оппозиции проплачены западными спецслужбами и курируются сотрудниками зарубежных дипмиссий.