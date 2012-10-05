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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Москве будет ограничено движение по Крымской набережной из-за шествия

, 15:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото: idu-shagayu.livejournal
Фото: idu-shagayu.livejournal

В Москве движение транспорта по Крымской набережной будет ограничено в субботу из-за запланированного шествия в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГИБДД. Движение перекроют с 15.45.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

ЛБ