В Москве будет ограничено движение по Крымской набережной из-за шествия

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5 октября 2012, 15:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото: idu-shagayu.livejournal

В Москве движение транспорта по Крымской набережной будет ограничено в субботу из-за запланированного шествия в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГИБДД. Движение перекроют с 15.45.



Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения.