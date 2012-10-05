В Москве движение транспорта по Крымской набережной будет ограничено в субботу из-за запланированного шествия в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГИБДД. Движение перекроют с 15.45.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
//Общество
В Москве будет ограничено движение по Крымской набережной из-за шествия
5 октября 2012, 15:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве движение транспорта по Крымской набережной будет ограничено в субботу из-за запланированного шествия в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГИБДД. Движение перекроют с 15.45.
ЛБ