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5 октября 2012, 15:33 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта ikc.by

Институт проблем управления имени Трапезникова Российской академии наук объявил аукцион на поставку легкового автомобиля BMW стоимостью почти 3 миллиона рублей, следует из заявки, размещенной на портале госзакупок.



Как отмечается в материалах к тендеру, в автомобиле должны быть предусмотрены автоматическое выключение и запуск двигателя, камера заднего вида, возможность подключения к интернету, информационная служба, а также система складывающихся задних сидений, включая чехол для лыж.



Автомобиль должен быть поставлен в Москву в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора, отмечается в документе.