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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Институт при Академии наук заказал "бумер" с чехлом для лыж

, 15:33 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта ikc.by
Фото с сайта ikc.by

Институт проблем управления имени Трапезникова Российской академии наук объявил аукцион на поставку легкового автомобиля BMW стоимостью почти 3 миллиона рублей, следует из заявки, размещенной на портале госзакупок.

Как отмечается в материалах к тендеру, в автомобиле должны быть предусмотрены автоматическое выключение и запуск двигателя, камера заднего вида, возможность подключения к интернету, информационная служба, а также система складывающихся задних сидений, включая чехол для лыж.

Автомобиль должен быть поставлен в Москву в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора, отмечается в документе.

ЛБ