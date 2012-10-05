За грузовиками-лихачами на МКАД проследят видеокамеры

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5 октября 2012, 15:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

Выезд грузовиков дальше второй полосы МКАД будут фиксировать видеокамерами. Об этом сообщил заместитель начальника столичного Управления ГИБДД Владимир Томчак в пятницу на оперативном совещании правительства Москвы.

Томчак напомнил, что выезд грузового транспорта дальше второй крайней правой полосы запрещен. Контроль за выездом грузовиков дальше второй полосы будет осуществляться 18 камерами фиксации, установленными на МКАД, передала пресс-служба правительства Москвы. Предполагается, что эксперимент фиксации таких нарушений начнется с 15 октября.



Кроме того в октябре начнется опытная эксплуатация камер фото-видеофиксации проезда на запрещающий сигнал светофора, пересечения стоп-линии и выезда на занятый перекресток.



"АН" писали, что полностью движение грузовиков по Московской кольцевой автодороге в дневное время запретят с 1 февраля 2013 года.